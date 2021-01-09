SON DAKİKA | Son 4 yılın en yüksek personel alımı gerçekleşecek! Bakanlık için 2021 memur alımı başlıyor

AA muhabirinin ulaştığı son dakika bilgisine göre, bakanlıkta avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.