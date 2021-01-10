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Büyükşehir Belediye Başkanlığı 75 itfaiye eri alacak

Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 75 itfaiye eri alınacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 10.1.2021 13:08 Son Güncelleme: 10.1.2021 13:26 ABONE OL
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı 75 itfaiye eri alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 75 adet itfaiye eri alınacaktır.

Başvurular 15/02/2021 tarihinden 19/02/2021 tarihi mesai bitimine kadar (belirtilen tarihlerdeki mesai saatlerinde) imzalı Başvuru Formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Elazığ Yolu Yenişehir Mahallesi Yenişehir/Diyarbakır adresinde bulunan Ali Emiri Toplantı Salonuna (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasının Arkası) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Posta ve diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediye tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız...

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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı 75 itfaiye eri alacak
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