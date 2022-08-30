Aday Memur olarak çalışmakta iken ayrılanlar memuriyete dönebilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinin birinci fıkrasında; "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler." denilmek suretiyle, istifa ederek Devlet memurluğundan ayrılanların kazanılmış hak aylık dereceleriyle sınav şartı aranmaksızın yeniden memurluğa atanabilecekleri hükme bağlanmıştır.

Mezkur madde, adaylığı kaldırılarak asli memurluğa atanmış personelden istifa edenler hakkında uygulanabilmekte olup; aday memur iken istifa edenlerin ise gerekli koşulları taşımaları halinde sadece ayrıldıkları kurumlara yeniden atanabilmeleri mümkün bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, aday memur iken istifa eden ve eski görevine dönme talebiyle başvuruda bulunanların gerekli koşulları taşıması kaydıyla ayrıldığı kurumdaki görevine yeniden atanabilmesi mümkün bulunmakta olup, ilgilinin başka bir kamu kurum veya kuruluşuna bu suretle atanmasının ise mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.