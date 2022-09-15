Doğum izninde olan memur görevden uzaklaştırılır mı?

Sabah Memurlar sizlerden gelen soruları yanıtlıyor...

SORU: Analık izni, refakat izni, hastalık izni ve aylıksız iznini kullanan memurların bu izinleri sırasında görevden uzaklaştırılması mümkün mü?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir. Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır. Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar. Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır" hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden 137'inci maddesi gereğince görevden uzaklaştırılanların söz konusu Kanuna göre verilmesi zorunlu olan mazeret ve hastalık izinlerinde ilgililerin görevden uzaklaştırma durumlarının değişmediği ve 141'inci maddesi çerçevesinde 2/3 oranında ödeme yapılması gerektiği, Bu çerçevede söz konusu izinleri kullanmakta iken görevden uzaklaştırılan personeline de emsali personelde olduğu gibi 141'inci maddesinde ki ödemelere ilişkin 2/3 oranında ödeme yapılması gerektiği düşünülmektedir. Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun "Görevden uzaklaştırma" başlıklı 137 inci maddesinde, "Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir." hükmü, "Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülüğü" başlıklı 141 inci maddesinin birinci fıkrasında, "Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla;

1- 657 sayılı Kanunun 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca analık, hastalık veya refakat iznini kullanan Devlet memuru hakkında; mezkur Kanunun 137'inci maddesi çerçevesinde görevden uzaklaştırma onayının alınabileceği, alınan görevden uzaklaştırma onayının söz konusu izinleri kesmeyeceği;

2- Analık izni, refakat izni veya hastalık izni kullanırken görevden uzaklaştırılan personele de mezkur Kanunun 141 inci maddedeki ödemelere ilişkin oran olan 2/3 oranında ödeme yapılması gerektiği,

3-657 sayılı Kanunun 108 inci maddesi uyarınca aylıksız izinde olan Devlet memuru hakkında mezkur Kanunun 137 inci maddesi çerçevesinde görevden uzaklaştırma onayının da alınabileceği; alınan görevden uzaklaştırma onayının aylıksız izni kesmeyeceği;

4- Aylıksız iznin bitimi tarihinden veya aylıksız izni gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde ise başlatma onayı çerçevesinde söz konusu Kanunun 141 inci maddesi uyarınca işlem tesisinin mümkün olabileceği;

değerlendirilmektedir.