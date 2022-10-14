Ehliyetine el konulan memurların görevine son verilir mi?

Sabah Memurlar sizlerden gelen soruları yanıtlıyor...

SORU: Devlet memuru kadrosunda şoför olarak görev yapmakta iken, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan denetimde alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla teknik cihaz kullanılmasını kabul etmemesi sebebiyle sürücü belgesi 2 yıl süre ile geri alınan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 98/b hükmü çerçevesinde memuriyetine son verilir mi? Memuriyetine son verilmeyecekse hangi unvanlı kadroda çalıştırılması mümkün? Çalıştığı kurumun atama yönetmeliğinde şoför kadrosuna atanmak için aranılan "Hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak" özel şartının, ilgilinin sürücü belgesinin iki yıl süreyle geri alınmasıyla ihlal edilmesi mümkün mü?

CEVAP: 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 18 inci maddesinde, "Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz." hükmü; Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel ve özel şartları düzenleyen 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin ikinci alt bendinde ise "Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak" hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanunun 98 inci maddesinde, Devlet memurlarının "Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması", "Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi", "Memurluktan çekilmesi", "İstek, yaş haddi, malûllük sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması", "Ölümü" hallerinde memurluklarının sona ereceği ifade edilmiş; 125 inci maddesinin (E) bendinde de, Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller hükme bağlanmıştır. Ayrıca, aynı Kanunun 137 inci ve devamı maddelerinde, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbir olan görevden uzaklaştırma müessesesinin uygulanma usul ve esaslarına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun "Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı" başlıklı 48 inci maddesinde "Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile alkollü olan sürücülerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılır. hükmüne, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 97 nci maddesinde ise "Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile kanlarındaki alkol miktarı 0.50 promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin ve kanlarındaki alkol miktarı 0.20 promilin üstünde olan diğer araç sürücülerinin karayolunda araç sürmeleri yasaktır.

Trafik görevlilerince sürücüler her zaman alkol kontrolüne tabi tutulabilirler. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kontrolü ise durumundan şüphe edilen sürücüler üzerinde yapılır.

Trafik görevlilerince sürücülerin alkol oranlarının tespitinde aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır:

a) Sürücülerin alkol oranlarının tespitinde; tarih, saat ve ölçüm sonucu ile cihaza ait seri numarasını gösterir çıktı verebilen ve kalibrasyon ayarı yapılmış teknik cihazlar kullanılır.

b) Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüye 2918 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen miktarlarda idari para cezası verilerek, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde sürücü belgeleri birinci defasında altı ay, ikinci defasında iki yıl, üç veya üçten fazlasında ise her seferinde beşer yıl süreyle geri alınır.

c) Teknik cihaz kullanılmasını kabul etmeyen sürücüye 2918 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında belirtilen miktarda idari para cezası verilir ve sürücü belgesi iki yıl süreyle geri alınır.

ç) Yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler ile teknik cihaz kullanılmasını kabul etmeyen ve bu nedenle hakkında işlem yapılan sürücüler araç kullanmaktan men edilir.

d) Yapılan tespit sonucunda 1,00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen ve 2918 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre işlem yapılan sürücüler, haklarında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre adli işlem yapılmak üzere mahalli zabıtaya teslim edilir.

e) 1,00 promilin altında alkollü olmasına rağmen, alkolün etkisiyle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek durumda olduğu tutanakla tespit edilen sürücü, hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre adli işlem yapılmak üzere mahalli zabıtaya teslim edilir.

f) Teknik cihazla yapılan ölçüm sonucuna itiraz edilmesi durumunda tekrar ölçüm yapılmaz, yapılan işlemlere itiraz 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 27 nci maddesi kapsamında ilgili mahkemelere yapılır."hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede; "Teknik cihaz kullanılmasını kabul etmeyen sürücüye 2918 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında belirtilen miktarda idari para cezası verilir ve sürücü belgesi iki yıl süreyle geri alınır." hükmüne yer verilmiştir. Mezkur Kanun ve Yönetmeliğin muhtelif maddelerinde ise "sürücü belgelerinin iptal edilmesi"ne ilişkin hükümlere yer verildiği, belgeleri iptal edilen kişilerin ise yeniden sürücü belgesi alma yönünden ilk defa belge alacaklarla aynı prosedüre tabi olduğunun hükme bağlandığı görülmektedir. Bu yönüyle, "sürücü belgesinin geri alınması" ile "sürücü belgesinin iptal edilmesi" uygulamalarının hak sahibi kişiler yönünden birbirinden farklı sonuçlarıolduğu açıktır.

Bu itibarla;

1- Devlet memurluğunun ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 98 inci maddesinde yer verilen hallerde sona ereceği,bu çerçevede alkollü araç kullanan ve ehliyetine el konulan memurun görevine son verilemeyeceği

2- Şoför kadrosunda görev yapan personelin şoför kadrosu için aranan "Hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak" özel şartının, ilgilinin sürücü belgesinin iki yıl süreyle geri alınmasıyla ihlal edilmediği; bu sürenin sonunda sürücü belgesinin ilgiliye iade edileceği; sürücü belgesinin geri alındığı süre içinde "en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak" şartını taşımaya devam edeceği ancak araç kullanamayacağı; dolayısıyla ilgili hakkında memurluğa alınma şartlarını kaybettiğinden bahisle göreve son verme işlemi tesis edilemeyeceği, ancak şoför kadrosunda görev yapmakla birlikte ehliyet iadesi gerçekleşinceye kadar idari işlerde görevlendirmesinin mümkün olduğu ,

3- İlgili kişinin kadro unvanına ilişkin görevi fiilen yapamadığı göz önünde bulundurularak, Çalıştığı kurumun Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde şoför kadrosuyla aynı düzey görev olarak sayılmış olan unvanlı kadrolardan münhal bulunanlara veya daha alt düzeydeki diğer münhal kadrolara, söz konusu kadrolar için mevzuatla aranan eğitim ve hizmetin yerine getirilebilmesi için gerekli belgelere sahip olma şartlarını taşıması kaydıyla, sınavsız ve genel hükümlere göre asaleten atanması hususunun da çalıştığı Kurumunun takdirinde bulunduğu değerlendirilmektedir.