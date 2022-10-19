Aylıktan kesme cezası alanlar yüksekokul sekreteri kadrosuna atanabilir mi?

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SORU: Kınama ve aylıktan kesme cezası alan personelin Üniversitelerde yüksekokul sekreteri kadrosuna atanması mümkün mü?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesinde, kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125 inci maddede sıralanan disiplin cezalarından birisinin verileceği belirtilmiş, 125 inci maddesinde ise kınama cezası "Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesi" şeklinde; aylıktan kesme cezası ise "Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılması" şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 132 inci maddesinin dördüncü fıkrasında "Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar." hükmü yer almaktadır. Bu itibarla, Üniversite bünyesinde görev yapan yüksekokul sekreteri unvanlı personelin Daire Başkanı kadrosuna denk bir görev olmadığı, dolayısıyla kınama ve aylıktan kesme cezası alan personelin yüksekokul sekreteri kadrosuna atanmasına engel bir hüküm bulunmadığı değerlendirilmektedir.