Teğmen olarak görev yapanlar sınavsız şube müdürü olabilir mi?

Sabah Memurlar sizlerden gelen soruları yanıtlıyor...

SORU: Kara kuvvetleri komutanlığında teğmen olarak çalışmakta iken istifa ettim . Şimdi bir kurumda memur kadrosunda görev yapmaktayım. Sınavsız şube müdürü olur muyum

CEVAP: Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükme bağlanmış, aynı Yönetmeliğin ek 3 üncü maddesinde ise; "Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde; memurun teğmen rutbesinde görev yapmış olması ve mevzuatla aranan diğer şartları taşıması kaydıyla Yönetim hizmetleri grubunda şef unvanlı görevler ile aynı düzeyde veya daha alt düzeyde gösterilen diğer görevlere görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın atanmasının mümkün olduğu; Şube müdürü kadrosuna ise sınavsız atanmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.