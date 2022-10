Daire başkanı veya üstü kadrolarda görev yapan yöneticiler ile İl Müdürlerin dikkatine!

Sabah Memurlar sizlerden gelen soruları yanıtlıyor...



SORU: Daire Başkanı kadrosunda görev yapmaktayım. Temmuz 2018 tarihinden önce Daire Başkanı kadrosu ile il müdürü unvanlı kadrolarda bulunmuş ve üç yıldan fazla görev yapmış personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 41 inci maddesinin yürürlüğe girdiği 5.7.2022 tarihi arasında görevden alınanlara mezkur geçici 41 inci maddesinin uygulanması mümkün mü



CEVAP: Anayasamızın 104. maddesinde üst kademe kamu yöneticilerinin Cumhurbaşkanınca atanacağı ve görevlerine son verileceği hüküm altına alınmıştır. Bununla birlikte, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve "üst kademe kamu yöneticileri" ile ilgili usûl ve esasların belirlendiği 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası, "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı kararıyla, (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı onayı ile atama yapılır. ..." hükmünü amir olup mezkûr Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (II) sayılı cetvelde "bakanlık daire başkanları" ile "bakanlık il müdürleri"ne yer verilmiştir. Bununla birlikte söz konusu cetvelde geçen "bakanlık daire başkanları" ifadesinden yalnızca bakanlıklarda daire başkanlığı olarak teşkilatlanan hizmet birimlerinin yöneticisi konumunda olan ve üst kademe kamu yöneticileri arasında yer alan daire başkanlarını anlamak gerekmektedir. Nitekim bakanlıklarda daire başkanlığı olarak teşkilatlanan hizmet birimlerinin yöneticisi konumunda olan daire başkanları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında ifade edildiği gibi Cumhurbaşkanı onayı ile atanmakta iken bakanlık hizmet birimlerinin (Genel Müdürlükler, Strateji Geliştirme Başkanlıkları vb.) yöneticisinin emri altında görev yapan daire başkanları Cumhurbaşkanı kararı veya onayı ile atanmamakta dolayısıyla üst kademe kamu yöneticileri arasında yer almamaktadır. Diğer taraftan, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin; Ek 35 inci maddesinde, "Kamu görevlileri arasından üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan; a) Ek göstergesi bakanlık genel müdürü dengi ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerinden alınanlar veya görevleri sona erenler, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da bakanlıkların merkez teşkilatlarında bakanlık müşaviri unvanlı kadrolara, b) İl valilerinden veya il valiliği yapmış olanlardan görevden alınanlar, vali-mülkiye başmüfettişi unvanlı kadrolara, c) (a) ve (b) bentleri dışında kalanlardan görevlerinden alınanlar veya görevleri sona erenler; 1) Daha önce 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan merkez teşkilatına ait kadrolar ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlikleri aynı veya benzer nitelik arz eden merkez teşkilatına ait kadro veya pozisyonlarda bulunanlar daha önceki bu kadro veya pozisyonlarına, 2) (1) numaralı alt bent kapsamında yer almayanlar, bu bent kapsamındaki kadro, pozisyon ve görevlerde toplam en az üç yıl görev yapmış olmaları halinde görevden alındığı veya görevinin sona erdiği kuruma ait (1) numaralı alt bentte yer alan kadro veya pozisyonlardan kurumlarınca tespit edilmiş olan kadro veya pozisyonlara, 3) (1) ve (2) numaralı alt bentler kapsamına girmeyenler görevden alındığı veya görevinin sona erdiği kuruma ait merkez veya taşra teşkilatındaki araştırmacı unvanlı kadro veya pozisyonlara, Cumhurbaşkanınca veya bakanlarca ya da atamaya yetkili amirlerce atanırlar. ... Bu madde hükümleri, atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin soruşturması sonucunda görevden alınanlar hakkında uygulanmaz." hükümleri, Ek 37 nci maddesinde, "Mülga ek 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Ek göstergeleri 3600 (dahil) ila 6400 (hariç) olarak" ibaresi ile "ek göstergesi 3600 (dahil) ila 6400 (hariç) olarak" ibaresi "Ek göstergeleri bakanlık bölge müdürü (dahil) ila bakanlık genel müdürü dengi (hariç) arasında" şeklinde, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan "Ek göstergesi 3600'den daha düşük" ibaresi ise "Ek göstergesi bakanlık bölge müdüründen daha düşük" şeklinde uygulanmak suretiyle; 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hariç olmak üzere, tabi oldukları personel kanununa bakılmaksızın Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar, bakanlıklar ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda, mülga ek 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen yönetici kadroları ile bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının il müdürü kadrolarından ek 35 inci madde kapsamına girmeyen kadrolarda bulunup görevden alınan veya görevleri sona erenler hakkında mülga ek 18 inci madde hükümleri uygulanır. ..." hükümleri, Geçici 41 inci maddesinde, "Atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin soruşturması sonucunda görevden alınanlar veya görevleri sona erenler ile 9/7/2018 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönemde görevden alınan veya görevi sona eren kamu görevlilerinden mülga ek 18 inci maddeye göre atanmış olanlar hariç olmak üzere, kamu görevlileri arasından atanmış olup ek 37 nci madde kapsamındaki yönetici kadro veya pozisyonlarındayken 9/7/2018 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönemde görevden alınan veya görevi sona eren kamu görevlileri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde talepte bulunmaları halinde, önceki yöneticilik görevleri esas alınarak üçüncü fıkrasının ilk cümlesi ile dördüncü fıkrası hariç ek 37 nci maddeye göre belirlenecek durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara bir ay içinde atanır. Atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin soruşturması sonucunda görevden alınanlar veya görevleri sona erenler hariç olmak üzere a) Ek 35 inci maddenin dokuzuncu fıkrasının (c) bendi kapsamındaki yöneticilerden ek göstergesi bakanlık bölge müdürüne denk veya daha yüksek olan kadro ve pozisyonlar ile bakanlık il müdürü ve bağlı, ilgili, ilişkili kuruluş bölge müdürü kadrolarında, b) Ek 37 nci madde kapsamındaki kadro ve pozisyonlarda, kesintisiz olarak en az iki yıl fiilen görev yapmış olanlardan, 9/7/2018 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönemde görevden alınan veya görevi sona eren kamu görevlilerinin mali hakları, görevden alınmaları ya da görevlerinin sona ermesi üzerine atandıkları kadro veya pozisyonlarda bulunmaları kaydıyla, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından geçerli olmak üzere ikinci yılın sonuna kadar, fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç önceki görevine ait ödeme unsurları esas alınarak verilmeye devam edilir. Ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce mülga ek 18 inci madde uyarınca önceki görevine ait ödeme unsurları esas alınmak suretiyle ödeme yapılan süre, bu fıkrada yer alan iki yıllık süreden düşülür. ..." hükümleri, yer almaktadır. Söz konusu hükümler bir arada incelendiğinde, mezkûr ek 35 inci madde kapsamına giren üst kademe kamu yöneticisi kadro ve pozisyonlarının anılan ek 37 nci madde kapsamındaki yönetici kadro ve pozisyonları arasında yer almadığı, söz konusu geçici 41 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlerin ise ancak mevzubahis ek 37 nci madde kapsamına giren yönetici kadro ve pozisyonlarına uygulanabileceği görülmektedir. Dolayısıyla, mezkûr ek 35 inci madde kapsamında bulunanların anılan geçici 41 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan düzenlemelerden faydalandırılmasına imkan bulunmamaktadır. Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

1) Daire başkanı unvanlı kadrolar mezkûr ek 37 nci madde kapsamına giren yönetici kadrolarından biri olduğundan, söz konusu kadrolarda bulunmuş olan personel hakkında ilgili mevzuatında aranan diğer şartları da taşımaları kaydıyla, mezkûr geçici 41 inci madde hükümlerinin uygulanabileceği,



2) İl müdürü unvanlı kadrolar mezkûr ek 35 inci madde kapsamına giren bir kadro olduğundan, söz konusu kadrolarda görev yapmış olan personelin atanacağı kadrolar hakkında mezkûr ek 35 inci maddenin dokuzuncu fıkrası hükümlerinin uygulanması gerektiği, ilgililer hakkında geçici 41 inci maddenin birinci fıkrası hükümlerinin uygulanmasına imkan bulunmadığı, öte yandan söz konusu personel hakkında ilgili mevzuatında aranan diğer şartları da taşımaları kaydıyla, mezkûr geçici 41 inci maddenin ikinci fıkrası hükümlerinin uygulanabileceği,

değerlendirilmektedir.