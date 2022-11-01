Doğum sebebiyle verilen aylıksız iznin başlangıç tarihi nasıl tespit edilecek?

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SORU: Doğum yapıldığında 657 sayılı Kanunun 108/B maddesine istinaden verilen aylıksız iznin başlangıç tarihi nasıl belirlenecek?



CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Aylıksız izin" başlıklı 108/B maddesinde; "Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 6 Seri Nolu Kamu Personeli Genel Tebliğinde, ilgili mevzuatı gereğince aylıksız izinli iken eşi doğum yapan memura, isteği halinde göreve başlama şartı aranmaksızın doğum tarihinden itibaren yirmi dört aya kadar aylıksız izin verileceği ifade edilmektedir. Bu itibarla; mezkur mevzuatta eşi doğum yapan memura doğum tarihinden itibaren aylıksız izin verileceği, memurun aylıksız izin kullanmakta iken eşinin doğum yapması halinde ise göreve başlama şartı aranmaksızın bu haktan yararlanacağı, iznin doğum tarihinden itibaren yirmi dört ay olarak kullanılabileceği hususları hüküm altına alınmakla birlikte, memurun aylıksız izin kullanma isteğini çalıştığı kuruma bildirmesini müteakip ilgili kurumca en kısa sürede iznin onaylanması gerekmekte olup, söz konusu iznin başlangıç tarihinin idarenin onay yazısında geçmişe yönelik olmayacak şekilde belirtilmesinin uygun olacağı, aylıksız iznin de onay yazısında belirlenen bu tarihte başlatılması gerektiği değerlendirilmektedir.