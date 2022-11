Daha önce temel eğitimi alan memur adaylık eğitimine katılabilir mi?

Sabah Memurlar sizlerden gelen soruları yanıtlıyor...

SORU: Aday memur olarak göreve başlayan daha önce çalıştıkları kurumlarda yalnızca temel eğitim alan personel ile temel eğitim ve hazırlayıcı eğitimle birlikte staj programını da tamamlamış memura çalıştığı kurumda aday memurluk eğitimine yeniden katılması gerekir mi?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54'üncü maddesinde, "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." hükmüne yer verilmiş; söz konusu Kanunun 55'inci maddesinde, "Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır. Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır." hükmü düzenlenmiş; anılan Kanunun 56'ncı maddesinde, adaylık süresi içinde temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin ilişiklerinin kesileceği hükme bağlanmış olup, adı geçen Kanunun 57'nci maddesinde adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların da ilişiklerinin kesileceği; 58'inci maddesinde ise, "Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar. Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez." hükmü getirilmiştir. Ayrıca, 21/02/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 27/06/1983 tarihli ve 18090 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik" in "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinde bu yönetmelik hükümlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanun kapsamına giren kurum veya kuruluşlarda ( Milli İstihbarat Teşkilatı hariç) Devlet memurluğuna aday olarak atanacaklar hakkında uygulanacağı, 4'üncü maddesinin (a) bendinde, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve stajın birbirini takip eden sıra içinde devam edeceği; (b) bendinde, temel eğitimin hedefinin, aday memurlara Devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili bilinmesi gereken asgari bilgileri vermek olduğu ve bu eğitimin süresinin on günden az, iki aydan çok olamayacağı; (c) bendinde, hazırlayıcı eğitimin hedefinin, aday memurların işgal ettikleri kadro ve görevleri dikkate alınarak, bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine intibakını sağlamak olduğu ve bu eğitimin süresinin bir aydan az, üç aydan çok olamayacağı; (d) bendinde ise, stajın hedefinin, aday memurlara hazırlayıcı eğitim döneminde verilen teorik bilgileri ve işgal ettikleri kadro ve görevleri ile ilgili diğer bilgi ve işlemleri ve kazandırılan becerileri uygulamak suretiyle tecrübe kazandırmak olduğu ve staj devresinin iki aydan az olmayacak şekilde adaylık süresi içinde tamamlanacağı hüküm altına alınmıştır. Yukarıdaki hükümler çerçevesinde; 1) Aday memurluk eğitimini (temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj programı) tamamlayanların, yeniden mezkur eğitim programına katılmalarına gerek olmadığı, ancak bu aday memurlara, işgal ettikleri kadro ve görevlerinin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları amacıyla intibak eğitimi şeklinde bir hizmet içi eğitim programı düzenlenebileceği, 2) Daha önceki kurumlarda temel eğitim programını tamamlayıp Kuruma ataması yapılanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 55'inci maddesi hükmü gereği diğer aday memurlar ile birlikte temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj programına katılıp başarılı olmaları gerektiği, 3) Temel eğitim programı ile hazırlayıcı eğitim programını tamamlayarak Kuruma ataması yapılanların ise staj programına katılmalarının ve başarılı bulunmalarının zorunlu olduğu değerlendirilmektedir.