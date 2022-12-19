Aylıksız izne ayrılan memurlar dikkat!

SORU: Devlet Memurları Kanunun 108 inci maddesi çerçevesinde 1 yıllık aylıksız izin aldım . Bir firmada çalışmak istiyorum mümkün mü?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı başlıklı 28 inci maddesinde "Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır. Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler,"" hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan aylıksız izin süresince, kişinin memuriyet sıfatı askıda kalmakta, maaş dışındaki memuriyet hak ve vecibeleri devam etmekte olup, aylıksız izinde olan Devlet memurlarının başka bir yerde çalışmalarının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.