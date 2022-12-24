Baba olacak memurlar dikkat!

SORU: Devlet Memurları Kanununa göre memura eşinin doğum yapması halinde isteği üzerine verilen 10 günlük babalık izninin, doğum olayının meydana geldiği tarihten 15 gün veya 1 ay sonra talep edilmesi halinde verilmesi mümkün mü?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (B) bendinde; "Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni; … verilir." hükmü yer almaktadır.



Diğer taraftan, 15/04/2011 tarihli ve 27906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Personeli Genel Tebliğinin( Seri No:2) "B) Sicil, Disiplin ve Diğer Hususlara İlişkin Açıklamalar" başlıklı (B) bendinin 10 Nolu açıklamasında; "6111 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanunun 100 ve 101 inci maddelerinde yapılan değişiklikle, özürlü memurların günlük çalışma süreleri ile hamile ve özürlü memurların gece nöbeti ve gece vardiyası görevleriyle ilgili bu memurlar lehine düzenlemeler yapılmış, 104 üncü maddede yapılan değişiklikle de eşi doğum yapan memura verilen üç günlük izin, babalık izni adı altında yeniden isimlendirilerek süresi on güne çıkarılmıştır.



Bu itibarla; Devlet memuruna isteği üzerine verilen söz konusu iznin eşinin doğum yaptığı tarihten itibaren başlaması gerektiği, doğum olayının gerçekleştiği tarihten itibaren 15 gün veya 1 ay sonra bahsi geçen babalık izninin verilemeyeceği değerlendirilmektedir.