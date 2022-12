Memuriyette İntibak yapacaklar dikkat! Askerlik hizmetinin değerlendirilmesi nasıl yapılacak?

SORU: Memuriyet öncesi yapılan askerlik hizmetinin değerlendirilmesi nasıl yapılacak? İntibak işlemleri yapılırken nelere dikkat edilmeli?



CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36'h'cı maddesinin "Ortak Hükümler" Bölümünün {A) bendi 12/d fıkrasında "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler." hükmü yer almaktadır.



Mezkur hükümde intibakın şartları, bir üst öğrenimi memuriyette iken veya memuriyetten ayrıldıktan sonra bitirmek olarak belirlenmiştir. Ayrıca, intibaka ilişkin esaslarda; aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademenin aşılmaması, üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirilen başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilmesi, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin sınıflar ve öğrenim durumları itibariyle belirlenen giriş ve yükselebilecek derece ve kademelerin aşılmaması olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, belirlenen bu derece ve kademeye özel durumlara bağlı olarak elde edilmiş olan derece ve kademelerin ilave edilmesi ve bu şekilde kişinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin tespit edilmesi gerekmektedir. Özel düzenlemelere; 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname veya 5289 sayılı kanun uyarınca aldığı bir derece, 657 sayılı Kanun uyarınca 6 yıllık sicil notu ortalaması nedeniyle faydalanmış olduğu kademeler, 657 sayılı Kanunun 36 ıncı maddesinin A bendinin alt bentleri uyarınca elde edeceği derece ve kademeler örnek olarak verilebilir.



İntibak işlemleri hususunda uygulama birliğinin sağlanmasına ilişkin Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğleri yayımlanmış bulunmakta olup intibak işlemlerinin Kanun ve tebliğ hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.



Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar karşısında, memuriyette iken veya memuriyette ayrılarak bir üst öğrenimi bitirenlerin intibak işlemleri yapılırken askerlikte geçen hizmet süresi ile memuriyette geçen hizmet süresinin birlikte değerlendirilmesi sonucu bulunacak toplam hizmetin emsal mukayesesinde dikkate alınması ve bu işlem sonucu bulunacak derece ve kademenin emsali bulunduğu derece ve kademeyi aşmaması gerekmektedir.