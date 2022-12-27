Aylıktan kesme cezası alan öğretim üyeleri Daire Başkanı olabilir mi?

SORU: Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilen öğretim üyelerinin Bakanlıklarda Daire Başkanlığı kadrolarına atanması mümkün mü? Daire Başkanı kadrosuna atanması mani olur mu?



CEVAP: 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 20 inci maddesinde "Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır" denilmektedir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasında ise, "öğretim elemanları, memur ve diğer personelin disiplin işlemleri, disiplin amirlerinin yetkileri, Devlet memurlarına uygulanan usul ve esaslara göre Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir." hükmü yer almaktadır.

Mezkur hükümler gereğince, Yükseköğretim personeline sadece 2914 ve 2547 sayılı Kanunlarda yer alan hükümler uygulanmayıp, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde, 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaktadır.



Bunun yanında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 132'nci maddesinin 4'üncü fıkrasında, "Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler beş yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler on yıl boyunca, daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, bahsi geçen öğretim üyelerinin kendilerine verilen mezkur disiplin cezaları görevli yargı merciince iptal edilmediği takdirde, Devlet memurlarına uygulanan usul ve esaslara göre verilen disiplin cezasının ilgililerin daire başkanı kadrosuna atanmasına mani olduğu değerlendirilmektedir.