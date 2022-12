Memuriyet İntibak işlemlerinde ücretsiz izin süresinin düşülmesi mümkün mü?

SORU: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinin (A) fıkrasının 12/d bendine göre yapılan İntibak işleminde ücretsiz izin süresinin düşülüp düşülmeyeceği ile emsal hesaplaması yapılırken kaybedilen hizmet süresinin telafisinde dikkate alınıp alınması mı gerekir?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" Bölümünün (A) fıkrası 12/d bendinde Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler."hükmü yer almaktadır. Ayrıca, intibak işleminin uygulanmasını göstermek üzere 45·,85·,95, 113 ve 142 seri nolu Devlet Memurları Kanunun.Genel Tebliğleri yayınlanmış bulunmaktadır. Memuriyette ,iken bir üst öğrenimin bitirilmesi sebebi ile intibak işlemi, aynı üst öğrenime tahsile ara .vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsalin ulaştığı derece ve kademeyi aşmama kaydıyla, memuriyette geçirilen ve mevzuat gereğince .memuriyette geçmiş sayılarak değerlendirilen hizmet sürelerinin tamamının , her yıl bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilmesi gerektiği ve intibak sonucunda belirlenen aylık derece ve kademenin mevcut.müktesep hak aylık derece ve kademesinden aşağı olması halinde bulunulan kazanılmış hak aylık derece ve kademenin esas alınması gerektiği değerlendirilmektedir. Bu itibarla; ücretsiz izin, süresi memuriyette geçmiş sayılarak değerlendirilmediğinden anılan madde hükmü gereğince yapılacak intibak işleminde ' ve. emsal hesaplamasında kaybedilen· sürenin telefisinde de değerlendirilemeyeceği düşünülmektedir.