Memurlara EYT rehberi

Milyonlarca EYT'li emeklilik için gün sayarken kamu çalışanları ve memurlar da bu düzenlemeden yararlanacak. Ancak kamu çalışanlarının özellikle çalışma şartları ve işten ayrılma durumları diğerlerinden farklılık gösteriyor. İşe kamu çalışanlarından gelen ELYLT ile ilgili soruların cevapları…Memurlara EYT'den emeklilik için rehber….

EYT'li memur emekli olduktan sonra tekrar memur olarak atanabilir mi?

Memur emekli olduktan sonra Kamu kurumlarında memur olabilmesi için 5335 sayılı Kanun hükmüne bakmak gerekiyor.5335 sayılı Kanununun 30 uncu maddesi gereğince emekli olduktan sonra sadece; Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler,

Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler,

Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine atananlar,

Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına atananlar, emekli olmalarına rağmen yeniden memur statüsünü kazanabilmektedirler.

Bu belirtilenlerin dışında kalanlar, yani herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamıyorlar. Ancak, sadece mahalli idareler ile sınırlı kalmak şartıyla bu kurumlarda memur kadrosuna atanmanın mümkün olabileceği bu halde atanma halinde emekli aylıklarının da yine kesilmesi gerekmektedir.

Dayanak: 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde ;"Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz^" hükmü yer almaktadır.

EYT'den emeklilik talebinde bulunan Memur statüsünde görev yapan personelin nereye başvurması gerekiyor? Kamu Kurumları EYT'li memur hakkında ne yapacak ?

Memur statüsünde görev yapan personel, emeklilik talebini içeren dilekçe, banka tercih dilekçesi, mal bildirim beyannamesi ve iki adet fotoğrafın Emeklilik onayı almaya yetkili personel birimlerine göndermesi gerekmekte.. İlgili Kamu kurum ve kuruluşu , Eyt'den yararlanmak isteyen memurun emekli olup olamayacağını SGK'nın hizmet takip programından kontrol etmesi gerekiyor. Kontrol edildikten sonra emekliliğe hak kazananlar için kurumunca yetkili amirlerden emeklilik onayı alması gerekiyor. İstenilen diğer belgelerle birlikte çalıştığı kamu kurumu SGK'nın hizmet takip programı üzerinden emeklilik başvuru bölümünde yer alan belgeleri yükleyerek elektronik ortamda EYT'li memurun başvuruları tamamlanıyor.

Kamu da görev yapan EYT'den yararlanacak ve emeklilik talebinde bulunan ve Sözleşmeli ve İşçi (SSK ya tabi) statüsünde görev yapan personelin nereye başvurması gerekiyor?

Kamuda 4/B li Sözleşmeli Personel ve İşçi statüsünde görev yapan personelin ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine başvurması gerekiyor. Buradan emekli olabileceklerine yani emekliliği hak kazandıklarına dair resmi yazıyı almaları gerekiyor. Bu belgeyi bir dilekçe ekinde çalıştığı kuruma emeklilik talebini içeren bir dilekçe ile iletmeleri gerekmekte. Kamu kurumunun personel birimleri de emekliliğe hak kazananlar için kurumunca yetkili amirlerden emeklilik onayı alması gerekiyor. Onay alındıktan sonra ilgililerin emeklilik işlemleri gerçekleşiyor.