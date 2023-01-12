EYT’liye devlet garantili tazminat!

ADIM ADIM TAZMİNAT YOLU

*Firmalar öncelikli olarak EYT'li personelini ve onların alacakları kıdem tazminatlarını tespit edecek. Kıdem tazminatı her yıl için 30 günlük son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Damga vergisinden başka kesinti de yapılamıyor.



*Kıdem tazminat yekununu belirleyen firmalar hazırlanan KGF destekli paketten kredi alabilmek için sisteme dahil olan bankalara müracaat edecek.

*Kredi başvurusu sonrasında firmalara 36 ay vadeli, 6 ay geri ödemesiz, ve yüzde 11 ve yüzde 12 yıllık faizle kredi kullandırılacak. Kredilerin üst miktarları KOBİ'ler için 13 milyon TL, KOBİ dışı firmalar için ise 29 milyon lirayı bulacak

*Kullanılan kredi sadece EYT'lilerin kıdem tazminatları için harcanabilecek.

*Krediden her bir EYT'linin kıdem tazminatı miktarı işçinin kendi hesabına yatırılacak.

*Firmalar yukarıdaki faiz ve vade şartlarıyla bu paraları geri ödeyecek.

*İşçiler açısından bir hak kaybı ve sıkıntı olmayacak, firmalar da önemli bir mali yükten kurtulacak

*İşçiler böylece kıdem tazminatlarını zamanında ve peşin olarak almış olacak.