Zamlı maaşlar Ocak’ta hesaplarda! Emekli, memurlar ve işçiler dikkat...

EK ÖDEME DE ARTIYOR

Zamlı maaşlarla birlikte ek ödemeler de artacak. Tüm emekliler maaşlarının yüzde 4'ü kadar ek ödeme alıyor. Buna göre maaş artışı ek ödemeleri de yukarı çekmiş olacak.

Örneğin maaşı 8 bin lira olan bir emeklinin ek ödemesi 320 TL olarak ödeniyor. Bu emeklimizin hesabına 8 bin 320 TL yatırılıyor. Bu emeklimizin maaş zammı ek ödemesiz rakam üzerinden hesaplanacak. Buna göre 8 bin liralık maaş yüzde 30 artışla 10.400 TL olacak. Bu rakam üzerinden hesaplanan ek ödeme ise 416 liraya çıkacak. Bu emeklimizin hesabına 10 bin 816 lira yatırılacak.