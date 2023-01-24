Belediyelerde görev yapan Daire Başkanları dikkat!

SORU: Belediyede Daire Başkanı olarak çalışmaktayım .Görevden alındım. 2 yıllık Daire Başkanı maaşının ödenmesi için 375 sayılı Kanun hükmünde kararname den yararlanabilir miyim?



CEVAP: 1982 Anayasası'nın 127. maddesinde, "Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir. Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir. ..." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 375 sayılı KHK'nın ek 35 inci maddesinde, "Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atanabilmek için Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen şartları taşımak gerekir. ..." hükmü yer almaktadır. Bu hükme istinaden çıkarılan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesinde, " Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı üst kademe kamu yöneticileri ile ilgili usûl ve esaslar ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usûl ve esaslarını belirlemektir. (2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, ekli cetvellerdeki kadro, pozisyon ve görevler, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar. " hükmü yer almakta olup eki Cetvellerde ise belediyelere yer verilmemiştir.

Bu itibarla, Belediyede daire başkanı kadrosunda görev yapmakta iken şube müdürü kadrosuna ataması yapılan personel hakkında mezkûr KHK'nın ek 35 inci maddesi çerçevesinde işlem yapılmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.