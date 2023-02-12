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Giriş Tarihi: 12.2.2023 10:35 Son Güncelleme: 12.2.2023 10:36

10 yaş altı çocuğu bulunan kamu çalışanı kadınlara idari izin

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kamu çalışanı kadınlara, hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla 20 Şubat’a kadar idari izin verilebilecek.

10 yaş altı çocuğu bulunan kamu çalışanı kadınlara idari izin

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kararına göre, kamuda çalışan ve 10 yaş altında çocuğu olan kadınlara idari izin verilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipleri Genel Müdürlüğü'nün yazısında, "Ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle eğitim ve öğretime ara verilmiş olup, kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla, Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlara birim amirlerince 20 Şubat 2023 tarihine kadar idari izin verilebilecektir" denildi.

Ankara Valiliği'nin Twitter'daki hesabından karar paylaşılarak, "Sağlık personeli ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları hariç; ilimiz kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 10 yaş ve altı çocuk sahibi anneler, 20 Şubat 2023 tarihine kadar Valiliğimizce idari izinli sayılmışlardır" denildi.

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10 yaş altı çocuğu bulunan kamu çalışanı kadınlara idari izin
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