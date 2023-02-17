Belediyelerin dikkatine!

SORU: 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesi çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılmasına ilişkin işlemlerinin başlatan ancak kanunun Resmi Gazete'de yayınlanmasından önce işlemleri bitmeyen sözleşmeli personel 26/01/2023 tarihinden sonra göreve başlatılır mı? Bu kişiler hakkında ne yapılmalı?



CEVAP: 26/1/2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinde, "... 29/11/2022 tarihi ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında hizmete alınan sözleşmeli personelden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam edenler hakkında ilgisine göre bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihteki hükümleri uygulanır. ..." hükmü yer almaktadır.



Mezkûr Kanunda, 29/11/2022 tarihi ile 26/1/2023 tarihi arasında 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel olarak hizmete alınanlara ilişkin bir düzenleme yapılmakla birlikte personel istihdam süreci başlamakla birlikte henüz sonuçlanmamış olanlara ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. Bu itibarla, 26/1/2023 tarihinden itibaren sözleşmeli personel alımlarının memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne göre yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.