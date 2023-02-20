Uzman erbaşlar bekleme süresine tabi mi?

SORU: Jandarma Genel Komutanlığında uzman erbaş olarak 11 yıl 11 ay 24 gün görev yaptıktan sonra kendi isteğiyle sözleşme yenilemeyerek istifa ettim . Açıktan Devlet memuru kadrolarına atanmalarında 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen bekleme süresine tabi olur muyum?



CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 36 ncı maddesinde, "... VIII - JANDARMA HİZMETLERİ SINIFI - Bu sınıf Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında bulunan subay, astsubay, uzman jandarma ile çarşı ve mahalle bekçilerini kapsar. ..." hükmü, 92 nci maddesinde, "... 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler. ..." hükmü, 97 nci maddesinde, "Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;

A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,

B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,

C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,

D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette, Devlet memurluğuna alınamazlar." hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 13 üncü maddesinde, "Jandarma Hizmetleri Sınıfı personelinin her türlü özlük işlerinde, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulanır. Ancak, nasıp ve terfi, aylık ve diğer mali ve sosyal haklar bakımından statü ve rütbelerine göre 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun, 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununa tabi personel hakkındaki hükümler uygulanır. Jandarma Hizmetleri Sınıfı hariç olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığının diğer hizmet sınıflarındaki kadrolarında bulunan Devlet memurları, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarındaki emsallerinin yararlandığı mali ve sosyal haklardan aynı şekilde yararlanırlar. 2 ..." hükmü bulunmaktadır.



Ayrıca, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesinde, "... Uzman erbaşların 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için en az yedi hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekir." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, 3269 sayılı Kanuna tabi kadrolarda çalışan uzman erbaşların Jandarma Hizmetleri Sınıfına tabi olmadıkları, 3269 sayılı Kanunda en az yedi hizmet yılını tamamlamış olanların Devlet memuru olarak atanabilmeleri için bekleme süresine tabi olacaklarına ilişkin bir hüküm bulunmaması nedeniyle, uzman erbaş olarak 11 yıl 11 ay 24 gün görev yapmakta iken kendi isteğiyle sözleşmenizi yenilememeniz karşısında bekleme süresine tabi olmaksızın atanmanızın mümkün olduğu değerlendirilmektedir.