Kamuda çalışan işçilerin dikkatine!

SORU: Kamu kurum veya kuruluşlarında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilen sürekli işçilerden iş sözleşmesi sona erenlere kullanmadıkları yıllık izin sürelerine ait ücretlerin ödenmesi mümkün mü? Emekli olmalarında sakınca var mı? Emekli olmalarında en fazla ne kadar yıllık izin parası alırlar ? Sabah Memurlar cevaplıyor...

CEVAP: Anayasamızın "Çalışma şartları ve dinlenme hakkı" başlıklı 50 nci maddesinde, çalışanların dinlenmesi anayasal bir hak olarak tanınmış ve ücretli yıllık izin hakkının da kanunla düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Nitekim, 4857 sayılı İş Kanununun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında, yıllık ücretli iznin işveren tarafından bölünemeyeceği ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında da, yıllık ücretli iznin tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilmesini öngören hükümlerde de görüleceği üzere yıllık ücretli izin uygulaması Anayasamızda güvence altına alınan dinlenme hakkı gözetilmek suretiyle düzenlenmiş bulunmaktadır.

Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşları arasında yıllık ücretli izin uygulamasında birlikteliği sağlamak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 13/4/1995 tarihli ve B.07.0.BMK.0.19-115542-10/7498 sayılı Genelgede; yıllık ücretli izinlerin idarelerce ilgili yıl içerisinde kullandırılmasının gerekli olduğu, herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona eren işçilere ise işten ayrıldıkları yıla ait kullanamadıkları yıllık izin sürelerine ait ücreti ile iş sözleşmelerinin feshedildiği tarihten bir önceki yılda müracaatına rağmen idarelerce kullandırılmayan izin süresine ilişkin ücretinin son ücreti üzerinden ödenmesi gerektiği, daha önceki yıllar için ise ödeme yapılmasına imkan bulunmadığı şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.

Ancak, söz konusu Genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı aleyhine açılan davaya ilişkin olarak Danıştay Onbirinci Daire Başkanlığına ait 14/11/2014 tarihli ve Esas No:2012/5506, Karar No:2014/6908 sayılı Kararda; "Bu durumda, yıllık ücretli izin hakkının kullanmaktan vaz geçilemeyecek Anayasal bir hak olduğu dikkate alındığında, hizmet akdinin sona ermesi halinde artık izin hakkının kullanılmasına olanak bulunmaması nedeniyle daha önce kullanılamayan yıllık izinlere ait ücretin, bu ücrete ilişkin zamanaşımı süresi olan akdin feshi tarihinden geriye doğru beş yıl içerisinde kalmak kaydıyla iş akdinin sona erdiği tarihteki ücret üzerinden ilgiliye topluca ödenmesi yasal bir zorunluluk olup, dava konusu Genelge ile iş akdi sona eren kamuda görevli bulunan işçilere sadece ayrıldıkları yıl ile bir önceki yıla ait izin ücretinin ödenebileceği şeklinde getirilen sınırlayıcı düzenlemede hukuka uygunluk bulunmamaktadır." gerekçesine yer verilmek suretiyle Genelge iptal edilmiş olup, söz konusu Karar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 21/2/2018 tarihli ve Esas No:2015/3001, Karar No:2018/563 sayılı Kararıyla onanmıştır.

Ayrıca; 4857 sayılı İş Kanununun yıllık izin sürelerine ait ücreti düzenleyen 59 uncu maddesinde; "İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar. İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde 17 nci maddede belirtilen bildirim süresiyle, 27 nci madde gereğince işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez." hükmüne yer verilmiş, anılan Kanunun ek 3 üncü maddesinde de; "İş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla hangi kanuna tabi olursa olsun, yıllık izin ücreti ve aşağıda belirtilen tazminatların zamanaşımı süresi beş yıldır." şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. Bununla birlikte; Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesinin 23/12/2002 tarihli ve Esas No:2002/26577, Karar No:2002/24631 sayılı Kararında da; "Hukuk Genel Kurulu'nun 5.7.2000 gün ve 2000/9-1079-1103 sayılı kararı ile de benimsenen ve öğreti tarafından da kabul edilen Dairemiz uygulamasına göre; yıllık ücretli izin hakkı, hizmet akdinin işçi veya işveren tarafından feshi veya işçinin ölümü ile izin ücretine dönüşmektedir.

İşçi hizmet akdi devam ederken kullanamadığı yıllık izinlerinin ücretini dava yolu ile alamaz. Bu durumda alacağın muaccel olmasından söz edilemeyeceğinden, Borçlar Kanunu'nun 128. maddesi uyarınca zamanaşımı süresinin başlamasından da bahsedilemez. Keza yıllık ücretli izin hakkı ile yıllık ücretli izin alacağı birbirlerinden farklı kavramlardır. Bu hukuksal olguya göre, hizmet akdinin feshi ile doğan yıllık ücretli izin alacağının zaman aşımı süresinin de muaccel olduğu fesih tarihinden başlatılması gerekir. Somut olayda fesih 2001 yılında gerçekleştiğine göre dava süresinde açıldığından zamanaşımı nedeniyle, reddine karar verilmesi hatalıdır." hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, 4857 sayılı İş Kanunun ek 3 üncü maddesinde öngörülen 5 yıllık zaman aşımı süresinin; yukarıda yer verilen Danıştay Kararına göre yıllık izin ücreti bakımından hak düşürücü süre olarak kabul edildiği, yani iznin hak edildiği yıldan itibaren 5 yıl içinde kullanılmaması durumunda bu izin sürelerinin ücrete dönüşemeyeceği; Yargıtay Kararlarında ise, söz konusu 5 yıllık sürenin dava açma süresi olarak değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Keza; kamu kurum veya kuruluşlarının uyması gereken tasarruf tedbirlerinin 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin ''Personel Giderleri'' başlıklı kısmında ''4857 sayılı Kanun kapsamında çalışan işçilerin yıl içerisinde hak kazandıkları yıllık izin süreleriilgili yıl içerisinde kullandırılacaktır.

Bu çerçevede , ilgililerin önceki yıllarda hak kazanıp kullanmadıkları yıllık ücretli izin süreleri, yürütülen hizmetlerde aksamaya sebep olmayacak şekilde azami üç yıl içerisinde kullandırılacaktır.'' hükmüne yer verilmiş olup kamu kurum ve kuruluşlarındaki işçilerin yıllık ücretli izinlerinin söz konusu Cumhurbaşkanlığı Genelgesindeki usul ve esaslar çerçevesinde kullandırılmasının gerekli olduğu değerlendirilmektedir.