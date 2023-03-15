Milletvekili adaylığı için istifa edecekler ne yapmalı ?

SORU: 14 Mayıs 2023 için istifa edecek kamu görevlileri dilekçelerini nasıl verecekler?



CEVAP: 2839 sayılı Kanun'a göre, seçimlere katılmak isteyen kamu görevlileri, en geç 16 Mart 2023 Perşembe günü saat: 17.00'ye kadar seçimlerde aday olmak istediklerine ilişkin görevlerinden ayrılma isteklerini belirten dilekçeyi ,evrak kayıtla en yakın amirine iletmek zorunda

Dilekçedeki imzanın sahibine ait olduğu, amir tarafından onanır ve doğruca bağlı bulunduğu bakanlığa veya kuruma derhal gönderilir. Dilekçe sahibine, dilekçenin alındığına dair bir belge ve mertebeler silsilesiyle amirlere de bilgi verilir. Aynı esaslar dairesinde telgrafla da müracaat yapılabilir.

Dilekçenin bakanlığa veya kuruma geldiği tarihten itibaren, en geç on gün içinde ayrılma isteğinin kabul edildiği dilekçe sahibine ve amirlerine tebliğ olunur.



Ayrılma istekleri kabul edilenler, görev başında bulundukları sürece propaganda mahiyetinde hiç bir harekette bulunamazlar. Subaylar ile astsubaylar ve görevleri gereği resmi elbise giyenler, resmi elbiseyle propaganda yapamaz ve bu mahiyette herhangi bir harekette bulunamazlar.



Seçimlerde aday olan memurlar maaş alabilecekler mi?



Milletvekili olmak için istifa eden memurlar ayrılma tarihinden itibaren memuriyete yönelik haklarını alamayacaklar. Peşin ödenen maaşlar geri alınacak. İstifa ettikleri döneme ait aylık ve diğer mali haklar ödenmeyecek. Seçimde aday olabilmek için istifa eden memurların aday olmamaları ya da aday olup ta memurluğa geri dönmeleri halinde de görevden ayrı kaldıkları süre için mali ve sosyal haklar kapsamında kurumlarınca ödeme yapılmayacak . Bu döneme ilişkin sosyal güvenlik kesintileri kurumlar tarafından ödenmeyecek.



Aday olanlar adaylık süresini borçlanabilecek mi?



Seçilemeyen memurlar primlerinin yatmadığı süreleri borçlanmaları mümkün.



Aday olup seçilemeyenler en erken ne zaman göreve dönebilecek?



İstifa etmiş ancak aday adayı veya aday olmamış kamu görevlilerinden geri dönüş hakkı bulunanlar kurumlarına müracaat etmeleri halinde Yüksek Seçim Kurulunca kesin seçim sonuçlarının ilanını beklenmeksizin atamalarının yapılması mümkün.



Aday olup seçilemeyenler en geç ne zamana kadar göreve dönebilecek?



İstifa etmiş ancak aday adayı veya aday olmamış ya da aday olmuş ancak seçilememiş kamu görevlilerinden geri dönüş hakkı bulunanlar en son Yüksek Seçim Kurulunca kesin seçim sonuçlarını Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip 1 aylık süre içerisinde kurumlarına müracaat etmeleri halinde atamalarının yapılabilecek olup bu süre geçtikten sonra yapılacak başvuruların ise bu kapsamda değerlendirilmesine imkan bulunmamaktadır.



Göreve dönüşte nasıl bir dilekçe ile başvurulmalı?



Görevden ayrılış dilekçesinde olduğu gibi göreve dönüş dilekçesinde de şekil zorunluluğu bulunmamaktadır. Dilekçede; 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek/gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde aday gösterilmediğim/seçilemediğim için 298 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi hükmü gereğince görevime dönmek istiyorum." Şeklinde bir ifade bulunması yeterli olacaktır.



Göreve dönüşte belge ibrazı gerekiyor mu?



Seçimlere katılmak üzere istifa edenlerden aday olamayan ya da seçilemeyenlerin tekrar eski görevlerine dönmek için yapacakları başvurularda, aday olamadıklarına ya da seçilemediklerine ilişkin belge istenmesi halinde ilgililer tarafından konuya ilişkin belge ibraz edilmesi gerekmektedir. Ancak, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde aday olma gerekçesiyle görevlerinden ayrılmakla birlikte adaylık için başvurusu bulunmayanların göreve dönüşleri 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında mümkün olabilecektir. Bu durumdakilerin istifaları da mezkur hükümdeki iki defa istifa kapsamında değerlendirilecektir.

İstifa edenler sağlık yardımından faydalanacak mı?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 67 inci maddesinde yer alan ; "60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar, zorunlu sigortalıklarının sona erdiği tarihten itibaren on gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanırlar. Bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar" hükmü çerçevesinde istiaf eden devlet memurunun istiafasından itibaren on gün süreyle sağlık yardımı alabilecek.Bununla birlikte 10 günden sonra geriye dönük bir yıl içinde en az 90 gün çalışmasının olması halinde 90 gün daha bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar.