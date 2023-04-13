Milletvekili adayı olamayan kamu görevlileri ne yapacak?

Bilindiği üzere Anayasa'nın seçme ve seçilme hakkına ilişkin hükümler içeren 67 nci maddesinin birinci fıkrası "Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir." hükmünü amirdir.

Ayrıca, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun adaylık için görevden çekilmesi gerekenleri düzenleyen 18 inci maddesinde "Hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler." hükmü yer almaktadır.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun seçimlere katılmak için görevinden ayrılanların eski görevlerine dönmelerini düzenleyen ek 7 nci maddesinde ise "Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler." hükmü yer almaktadır.

Görüleceği üzere, tüm vatandaşlar Anayasa tarafından kendilerine tanınan seçilme hakkına sahiptir; ancak 2839 sayılı Kanunun anılan maddesi kapsamında olan kamu görevlilerinin aday olabilmeleri için görevlerinden ayrılmaları gerekmektedir. Bununla birlikte görevinden ayrılanların, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönme hakları saklı tutulmuştur. Bu minvalde seçimlere katılmak için görevden ayrılma ve daha sonrasında eski görevine dönmenin özel bir durumu ifade ettiği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan memurluktan çekilme ve memurluktan çekilenlerin yeniden atanması usul ve şartlarına tabi olmadığı açıktır. Dolayısıyla kamu görevlilerinin seçime katılmak için görevden ayrılması ve sonrasında göreve dönmesi durumlarında mezkûr Kanunlarda yer alan hükümlere göre işlem tesis edilmektedir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve açıklamalar çerçevesinde; ilgi yazınızda bahse konu personelin 298 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi kapsamında müracaat etmeleri halinde görevden ayrıldıkları tarihteki şahsa bağlı kadrolarına atanabilecekleri ve daha önceki yöneticilik görevlerine bağlı mali haklardan iki yıllık süre dolana kadar yararlanmaya devam edecekleri değerlendirilmektedir.