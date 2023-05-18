Deprem Bölgesinde görevlendirilen memurlar vekalet aylığı alabilir mi?

SORU: Vekaleten şube müdürü görevini yürüten aynı zamanda deprem nedeniyle 15/2/2023 tarihli ve 122 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca deprem bölgesinde görevlendirilen personelin vekalet aylığı alması mümkün mü?



CEVAP: 15/2/2023 tarihli ve 122 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Amaç" başlıklı 1 inci maddesinde, "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında kamu personeli hakkında bazı tedbirlerin alınmasıdır." hükmü ile "Geçici süreli görevlendirme" başlıklı 2 nci maddesinde, "(1) Kamu kurum veya kuruluşlarında görev yapanlar ilgili mevzuattaki şartlara ve kısıtlamalara tabi olmaksızın, olağanüstü halin gerekli kıldığı durumlar sebebiyle olağanüstü hal kapsamındaki illerde ihtiyaç duyulan birim veya hizmetlerde görevlendirilebilir.



(2) Birinci fıkraya göre kurumlar arası görevlendirilenler mali ve sosyal hak ve yardımlarını kurumlarından alırlar ve görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından aylıklı izinli sayılırlar. Geçici görevlendirilenlerin özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır. Bunların geçici görevlendirildikleri kurumda geçirdikleri süreler kendi kurumlarında geçirilmiş sayılır. Akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklıdır. Bu maddeye göre görevlendirilenler, görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür." hükmü yer almaktadır.



Yukarıda yer verilen mezkûr Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca vekaleten şube müdürü görevini yürütürken "Geçici süreli görevlendirme" maddesi kapsamında görevlendirilen personelin özlük haklarının devam edeceği ve vekaleten görevini yürütmesi esnasında almış olduğu tüm mali ve sosyal haklarının aynı şekilde ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.