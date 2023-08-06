Çarşı ve mahalle bekçileri belediyelerde hangi kadrolara atanabilir?

SORU: Emniyet hizmetleri sınıfında çarşı ve mahalle bekçisi kadrosunda bulunan personelin Belediye Başkanlığı'nda hangi kadrolara naklen atanabilir?



CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; "Tesis edilen sınıflar" başlıklı 36 ncı maddesinde, "Bu Kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıfları aşağıda gösterilmiştir. ... VII - EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI: Bu sınıf, özel kanunlarına göre çarşı ve mahalle bekçisi, polis, komiser muavini, komiser, başkomiser emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurları kapsar. ..." hükmü, "Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri" başlıklı 74 üncü maddesinde, "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür.

Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır. ..." hükmü yer almaktadır. Ayrıca, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin; "Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar" başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, "Görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir: ... d) İdari hizmetler grubu; 1) Ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru, eğitmen, 2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, koruma ve güvenlik görevlisi, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar, şoför. ..." hükmü bulunmaktadır.



Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde Emniyet hizmetleri sınıfında çarşı ve mahalle bekçisi kadrosunda bulunan personelin mezkûr Yönetmelikte yer alan idari hizmetler grubunda sayılan unvanlara ilişkin gerekli şartları sağlaması halinde naklen atanabileceği değerlendirilmektedir