2019 KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi ile KPSS başvuru ve sınav tarihleri

2019 KPSS sınavları için geri sayım sürüyor. Her yıl belirli oturumlar halinde gerçekleşen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın bu yıl içerisindeki gerçekleşecek oturumları belli oldu. ÖSYM'nin 2019 sınav takvimi neticesinde '2019 KPSS sınavı ne zaman yapılacak?' sorusunun cevabı kesinleşti. Haberimizin içeriğinden başvuru tarihlerinden kadro tiplerine kadar merak ettiğiniz detayları öğrenebilir, 2019 KPSS sınav ve başvuru tarihleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

2019 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK? (OTURUM HALİNDE)

ÖSYM'nin iş takvimine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı oturumları bu yıl şu tarihlerde gerçekleşecek;

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

Sınav tarihi: 14.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün

Sınav tarihi: 20.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün

Sınav tarihi: 21.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 24.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2019



KPSS KADRO BİLGİSİ

KPSS A GRUBU KADROLAR NEDİR?

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

KPSS B GRUBU KADROLAR NEDİR?

B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.