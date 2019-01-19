KPSS 2019/3 tercih kılavuzu yayımlandı! Sorgulama ekranı...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne 243 önlisans, 22 lisans olmak üzere toplamda 265 personel alınacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvurular bugün başladı, 24 Ocak'a kadar devamm edecek.

KPSS-2019/3 Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınacak

SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar tercihlerini, 18-24 Ocak 2019 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 24 Ocak 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Adaylar, tercihlerini Ek'te yer alan KPSS-2019/3 Tercih Kılavuzunda yer alan kurallara göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 15.45'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapacaklardır. Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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