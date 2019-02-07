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Bakanlık duyurdu! yerleştirme sonuçları açıklandı!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı. Söz konusu pozisyonlara 243'ü ön lisans, 15'i de lisans olmak üzere toplam 248 aday yerleşti

AA KPSS Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 11:29
Bakanlık duyurdu! KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS 2019/3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına 243'ü ön lisans, 15'i de lisans olmak üzere toplam 248 aday yerleşti.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

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Bakanlık duyurdu! KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı!
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