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2019 merkezi yerleştirme takvimi açıklandı

Devlet Personel Başkanlığınca yapılan duyuruya göre, 1. yerleştirme için 11 Mart-24 Mayıs 2019 tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme talepleri toplanacak, 9-18 Temmuz 2019 tarihlerinde de Başkanlığınca tercihler alınacak

AA KPSS Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 9.2.2019 12:16
2019 KPSS merkezi yerleştirme takvimi açıklandı

Devlet Personel Başkanlığınca (DPB) 2019 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme takvimi açıklandı.

DPB'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS 1. yerleştirme için Başkanlık tarafından 11 Mart-24 Mayıs 2019 tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme talepleri toplanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca tercihlerin alınması ise 9-18 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak.

DPB'nin KPSS 2. yerleştirmeye ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerini toplama süreci 5 Ağustos ve 18 Ekim 2019 tarihleri arası olarak belirlenirken, ÖSYM Başkanlığınca tercihler 3-12 Aralık 2019'da alınacak.

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2019 KPSS merkezi yerleştirme takvimi açıklandı
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