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Bu yıl ne zaman yapılacak? 2019 ne zaman başlayacak ve ücreti ne kadar?

kapsamında başvurularını çeşitli nedenlerden dolayı yapamayan bireyler, geç başvurular hakkında sorgulamalarını arttırdı. Bu doğrultuda, '2019 geç başvuru ne zaman başlayacak?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. , yayımladığı kılavuz tarihi ve ücreti hakkında detayları paylaştı. Peki, bu yıl KPSS ne zaman yapılacak? KPSS geç başvuru süreci ile merak edilen bütün detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 21.5.2019 17:46
Bu yıl KPSS ne zaman yapılacak? 2019 KPSS geç başvuru ne zaman başlayacak ve ücreti ne kadar?

Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru süreci geçtiğimiz haftalarda sona erdi. Kamuda kurum ve kuruluşlarda çalışabilmenin hayalini kuran bireyler işlemlerini tamamlarken, çeşitli nedenlerden dolayı başvurularını tamamlayamayanlar da oldu. ÖSYM de işlemlerini yapamayan adaylar için KPSS geç başvuru ücreti ve tarihi detaylarını paylaştı. Peki, 2019 KPSS geç başvuru ne zaman başlayacak ve ücreti ne kadar?

BU YIL KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Haberimizin detaylarından Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihi ile beraber geç başvuru sürecine dair tüm detayları bulabilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;

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Bu yıl KPSS ne zaman yapılacak? 2019 KPSS geç başvuru ne zaman başlayacak ve ücreti ne kadar?
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