KPSS 2019 ne zaman ve hangi gün yapılacak? ÖSYM ile KPSS geç başvuru tarihi ve ücreti belli oldu!

Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru süreci geçtiğimiz haftalarda sona erdi. Kamuda kurum ve kuruluşlarda çalışabilmenin hayalini kuran bireyler işlemlerini tamamlarken, çeşitli nedenlerden dolayı başvurularını tamamlayamayanlar da oldu. ÖSYM de işlemlerini yapamayan adaylar için KPSS geç başvuru ücreti ve tarihi detaylarını paylaştı. Peki, 2019 KPSS geç başvuru ne zaman başlayacak ve ücreti ne kadar?

BU YIL KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Haberimizin detaylarından Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihi ile beraber geç başvuru sürecine dair tüm detayları bulabilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;