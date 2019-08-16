KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ÖSYM ile KPSS süreci bilgileri..

2019 KPSS sürecinin tamamlanması üzerine adaylar gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. 14 Temmuz'da Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri 20-21 Temmuz'da Alan Bilgisi, 28 Temmuz'da ise ÖABT sınavları gerçekleştirildi. Sınavların bitmesinin ardından adaylar arama motorlarında "KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını aramaya başladılar. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecek olup ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyorlar. Buna göre; KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili tüm süreç..

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2019 ÖSYM İLE KPSS SÜRECİ!

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