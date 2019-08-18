Haberler > Memurlar Haberleri > KPSS Haberleri > KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 nasıl ve nereden öğrenilir?

" sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu en çok araştırılan konular arasına girmiş durumda. Binlerce adayın katılım gösterdiği sınavın sonuçları için adaylar arama motorlarında sorgulamalar yapmaya başladılar. Heyecan ve merak içerisinde sonuçların açıklanmasını bekleyenler dört aşamalı olarak tamamlanan KPSS sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. Gözlerini 'ye çeviren adaylar için ise geri sayım başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür, , Eğitim Bilimleri, olmak üzere dört aşamalı olarak tamamlanan ne zaman açıklanacak? Kamu Personeli Seçme Sınavı ÖABT ve Alan Bilgisi sınav takvimi ile ilgili en güncel bilgilere sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz..

Giriş Tarihi: 18.8.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 18.8.2019 09:46
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

2019 sürecinin tamamlanması üzerine adaylar gözlerini 'ye çevirdi. 14 Temmuz'da Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri 20-21 Temmuz'da , 28 Temmuz'da ise sınavları gerçekleştirildi. Sınavların bitmesinin ardından adaylar arama motorlarında " ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını aramaya başladılar. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecek olup ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyorlar. Buna göre; ne zaman açıklanacak? İşte 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili tüm süreç..

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2019 ÖSYM İLE KPSS SÜRECİ!

Haberimizin detaylarından KPSS sonuçları ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilir, KPSS yerleştirme işlemleri ile ilgili bilgileri öğrenebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN