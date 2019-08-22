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sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2019 KPSS sonuç sorgulama sayfası burada!

olarak bildiğimiz sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce adayın katılım gösterdiği sınav için arama motorlarında " ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı aranmaya başladı. tarafından 14 – 28 Temmuz tarihleri aralığında dört aşamalı olarak tamamlanan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi, Eğitim Bilimleri, ÖABT olmak üzere dört aşamalı olarak tamamlanan KPSS sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 22.8.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 10:48
KPSS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2019 KPSS sonuç sorgulama sayfası burada!

Dört aşamalı olarak tamamlanan sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürmekte. Adaylar gözlerini 'ye çevirmişken sınava binlerce aday katılım göstermişti. 14 Temmuz'da Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri 20-21 Temmuz'da Alan Bilgisi, 28 Temmuz'da ise ÖABT sınavları gerçekleştirildi. Sınavların bitmesinin ardından adaylar arama motorlarında " sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını aramaya başladılar. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecek olup ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyorlar.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2019 ÖSYM İLE KPSS SONUÇLARI SORGULAMA!

Haberimizin detaylarından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili tüm sürecin detaylarına ulaşabilirsiniz.

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KPSS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2019 KPSS sonuç sorgulama sayfası burada!
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