KPSS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2019 KPSS sonuç sorgulama sayfası burada!

Dört aşamalı olarak tamamlanan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürmekte. Adaylar gözlerini ÖSYM'ye çevirmişken sınava binlerce aday katılım göstermişti. 14 Temmuz'da Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri 20-21 Temmuz'da Alan Bilgisi, 28 Temmuz'da ise ÖABT sınavları gerçekleştirildi. Sınavların bitmesinin ardından adaylar arama motorlarında "KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını aramaya başladılar. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecek olup ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyorlar.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2019 ÖSYM İLE KPSS SONUÇLARI SORGULAMA!

Haberimizin detaylarından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili tüm sürecin detaylarına ulaşabilirsiniz.