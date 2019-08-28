KPSS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM ile 2019 KPSS sonuçları hızlı sorgulama sayfası

Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Çeşitli devlet kurum ve kuruluşlarında memur olabilmenin hayali ile geçtiğimiz ay düzenlenen sınava katılım gösteren yüz binlerce aday, ÖSYM'den gelecek müjdeli açıklamayı bekliyor. Zira, KPSS sonuçları kapsamında adayların elde ettikleri puan ile memuriyet hakkı kazanıp kazanamayacakları belli olacak. Tam bu noktada ise, '2019 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor.

2019 KPSS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Halis Aygün, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile 2019 KPSS sonuçlarının belirtilen gün ve tarihlerde sorgulamaya açılacağını duyurmuştu.

KPSS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından KPSS sınav sonuçları hakkında merak ettiğiniz bilgileri bulabilir, sorgulama işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağını kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;