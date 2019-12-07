KPSS sonuç belgesi nasıl alınır? ÖSYM ile KPSS sınav sonuç belgesini indirme, çıkartma

KPSS adıyla da bilinen Kamu Personeli Seçme Sınavı, devlet memuru olabilmek için geçilmesi gereken en önemli adımlardan bir tanesi. Zira, devlet memuru olabilmenin hayaline sahip yüz binlerce vatandaş, lise, ön lisans veya lisans derecesine göre bu sınava girip, belirli bir puan elde etmeleri gerekiyor. Akabinde, tercih, mülakat ve yerleştirme süreci gerçekleşiyor. Bu doğrultuda, sınavdan elde edilecek iyi bir puandan sonra da açılacak kadrolara göre tercih yapılması gerekiyor. Bunun için de KPSS sınav sonuç belgesi büyük önem arz ediyor.

KPSS SINAV SONUÇ BELGESİ NASIL ALINIR?

Eskiden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından KPSS sınav sonuç belgesi adayların adreslerine gönderilmekteydi. Uzun zaman önce vazgeçilen bu uygulamanın ardından, KPSS sınav sonuç belgesi indirmek için adaylar ÖSYM'nin internet sitesine giriş yapmak zorunda. Zira, Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan elde edilen puanı ve sıralamayı gösteren bu belge, alım yapılacak devlet kadrolarına yapılacak tercihler için son derece önemli.

KPSS SONUÇ BELGESİ İNDİRME, ÇIKARTMA

KPSS sınav sonuç belgesi indirmek, çıkartmak için aşağıdaki adımları eksiksiz bir şekilde takip etmeniz gerekli;

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak, ÖSYM'nin sonuç sayfasına giriş yapın. Hangi yıl sınava hangi sınava girdiyseniz bunu seçin ve tıklayın. T.C. kimlik numaranız ve aday şifreniz ile giriş yapın. Karşınıza, girdiğiniz sınava dair sonuç belgesi çıkacak. Sınav sonuç belgesini çıkartmak için CTRL + P tuşlarına aynı anda basın ve ilgili yazıcıya göndererek çıktı alın.

ÖSYM SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS sınav sonuç belgesi çıktısı alma için yukarıda verilen adımları eksiksiz bir şekilde izlemeniz gerekiyor. Eğer, ÖSYM şifrenizi unuttuysanız; 'Şifremi Unuttum' seçeneğiyle bir şifre alın veya en yakın ÖSYM şubesine gidin.