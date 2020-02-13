2020 KPSS başvuru tarihi ne zaman? KPSS 2020 yerleştirme takvim ve sınav süreci duyuruldu

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2020 başvuru tarihi ne zaman? KPSS 2020 yerleştirme takvim ve sınav süreci duyuruldu

Memur adaylarını ilgilendiren 2020 başvuru tarihi ne zaman? KPSS 2020 yerleştirme takvimi ve sınav süreci Aile, Çalışma ve tarafından duyuruldu. Bu yıl KPSS lisans sınavı 25-26 Temmuz tarihinde yapılacak. KPSS-2020/1 tercihleri 14-21 Temmuz, KPSS-2020/2 tercihleri ise 17-24 Aralık tarihlerinde alınacak. İşte, KPSS 2020 yerleştirme takvimi ve sınav tarihleri hakkında detaylı bilgiler...

Giriş Tarihi: 13.2.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 11:19 ABONE OL

Memur adayları KPSS 2020 başvuru tarihinin ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Gelen son dakika açıklamasına göre KPSS 2020 takvimi ve sınav süreci duyuruldu.

KPSS 2020 BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılında yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takvimini açıkladı. Bakan Selçuk, bu yıl KPSS'ye girecek olan lisans mezunu adayların, 5 Mayıs'tan 20 Mayıs tarihine kadar sınav başvurusu yapabileceğini belirtti.

Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri alan sınavı 19 Temmuz'da , KPSS A – Alan Bilgisi sınavı 25- 26 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı da 9 Ağustos'ta yapılacak.

Önlisans mezunları 12- 25 Ağustos'ta KPSS başvurusu yapacak Önlisans mezunları 12 Ağustos'tan 25 Ağustos tarihine kadar sınava başvuru yapabilecek, 18 Ekim'de de sınava girecek.

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