Mazeret Atama Evraklarını ilçeye teslimi öğretmenlerin mi, yoksa okul müdürlüğünün mü görevi?

Mevzuata ve duyuruya göre öğretmenden evrakları sadece okula teslim etmesini yükümlü kıldığı ilçeye evrakların ulaştırılması bakımından ise bu yükümlülüğü okul idarelerine bıraktığı görülmektedir.

MAZERET ATAMA EVRAKLARINI TESLİMİ BAKIMINDAN ÖĞRETMENİN ROLÜ NEDİR ?

İlgili Hükümler

2019 Yarıyıl Tatili Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu

2. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir.

5. Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esas olmakla birlikte, görevli oldukları il/ilçe dışında bulunan öğretmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştırarak başvurularının onaylanmasını isteyebilecektir. Yöneticiler bu başvuruları süresi içinde elektronik ortamda onaylayarak formun çıktısını göreve başladıklarında öğretmenlere imzalattıracaktır.

Duyurunun 2. Ve 5. Maddelerinden görüleceği üzere mazeret atamasına başvuran öğretmenlerin evrakları sadece okul müdürlüğüne teslim etme yükümlülüğü bulunup ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim etmekle ilgili bir yükümlülüğü bulunmaktadır.Ayrıca görev yaptığı ilçe veya il'de bulunmayan öğretmenlere ise hatta evrakları e-posta, telefon, faks gibi elektronik ortamda ulaştırma hakkı tanınmakta ve başvuru formuna imza atılmasını ise öğretmenin göreve başlamasında yapabilme hakkı tanınmıştır.

Kamuajansı'nın özel bir haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere Mazeret Atama Evraklarını sadece okula teslimi bakımında yükümlü kılmıştır. Bu süreçte evrakların onaylanması ve ilçeye teslimi ise Okul Müdürlüklerine aittir.