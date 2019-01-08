Haberler > Memurlar Haberleri > Öğretmen Haberleri > Yeni öğretmen maaşları ne kadar olacak?

Yeni maaşları ne kadar olacak?

2019 asgari ücretin belli olmasından sonra merak bir diğer konu da öğretmenlerin maaşları. 2019'da öğretmenlerin maaşı ne kadar arttı? Yeni maaşlar nasıl şekillendi? 'e bağlı kadrolu öğretmenlerin 2019'da alacakları net maaşlar belli oldu.

Giriş Tarihi: 8.1.2019 13:07 Güncelleme Tarihi: 8.1.2019 13:43
Yeni öğretmen maaşları ne kadar olacak?

Kadrolu öğretmenlerin net maaşları ne kadar arttığı merak konusu. MEB'e bağlı kadrolu öğretmenlerin maaşları da yapılan zamla birlikte netleşmeye başladı. Yapılan yüzde 10.73 zam oranın göre en düşük öğretmen maaşı 3.643,01 TL olarak belirlendi.

2019'da MEB'e bağlı kadrolu öğretmen net maaşları aşağıdaki gibi olacaktır.

Derece/KademeHizmet yılı2018 Temmuz2019 Ocak
1/4273844 TL4.256,46 TL
1/2 25 3836 TL 4.247,60 TL
2/3233750 TL4.152,37 TL
2/121 3737 TL 4.137, 98 TL
3/2193665 TL4.058,25 TL
4/317 3615 TL4.002,88 TL
4/1153606 TL3.992,92 TL
5/213 3470 TL3.842,33 TL
6/3113431 TL3.799,14 TL
6/19 3421 TL3.788,07 TL
7/273392 TL3.755,96 TL
8/133336 TL3.693,95 TL
9/103290 TL3.643,01 TL

*NOT: Maaşlar net ücretlerdir. AGİ ve aile yardımı eklenmemiştir.

İşte erken emeklilik formülü!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni öğretmen maaşları ne kadar olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN