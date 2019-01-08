Yeni öğretmen maaşları ne kadar olacak?

Kadrolu öğretmenlerin net maaşları ne kadar arttığı merak konusu. MEB'e bağlı kadrolu öğretmenlerin maaşları da yapılan zamla birlikte netleşmeye başladı. Yapılan yüzde 10.73 zam oranın göre en düşük öğretmen maaşı 3.643,01 TL olarak belirlendi.

2019'da MEB'e bağlı kadrolu öğretmen net maaşları aşağıdaki gibi olacaktır.

Derece/Kademe Hizmet yılı 2018 Temmuz 2019 Ocak 1/4 27 3844 TL 4.256,46 TL 1/2 25 3836 TL 4.247,60 TL 2/3 23 3750 TL 4.152,37 TL 2/1 21 3737 TL 4.137, 98 TL 3/2 19 3665 TL 4.058,25 TL 4/3 17 3615 TL 4.002,88 TL 4/1 15 3606 TL 3.992,92 TL 5/2 13 3470 TL 3.842,33 TL 6/3 11 3431 TL 3.799,14 TL 6/1 9 3421 TL 3.788,07 TL 7/2 7 3392 TL 3.755,96 TL 8/1 3 3336 TL 3.693,95 TL 9/1 0 3290 TL 3.643,01 TL

*NOT: Maaşlar net ücretlerdir. AGİ ve aile yardımı eklenmemiştir.