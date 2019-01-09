BİLSEM'e öğretmen atama kılavuzu yayımlandı

2019 yılı Bilsem Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu Yayımlandı. Bakanlığımıza bağlı bilim ve sanat merkezlerinin öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik öğretmen alımı yapılacaktır. Başvuru ve başvuruya ait onay süreci 09-16 Ocak 2019 tarihleri arasında http://mebbis.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilecektir. Öğretmen seçme ve atama sürecine ilişkin iş ve işlemlerin kılavuzda yer alan hükümler doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

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