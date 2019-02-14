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'de okul yöneticileri "" ile seçilecek

Milli Eğitim Bakanlığı () ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () arasındaki protokolle, okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınavın adı "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı ()" olarak belirlendi.

AA Öğretmen Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2019 16:21 Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 17:27
MEB'de okul yöneticileri EKYS ile seçilecek

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, okullara yönetici atanması konusunda Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM ile iş birliği yaptı.

ÖSYM'de düzenlenen protokol törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ile ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün katıldı.

Protokole göre, okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınavın adı "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı" olacak.

EKYS, nisan ve mayısta yapılacak.

Sınava ilişkin usul ve esaslar, MEB tarafından hazırlanacak sınav kılavuzuyla duyurulacak.

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MEB'de okul yöneticileri "EKYS" ile seçilecek
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