İl içi yer değiştirme başvuruları başladı! 2019 MEB il içi öğretmen yer değiştirme tayin başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından daha önce duyurulan il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları bugün itibari ile alınmaya başladı. Öğretmenlerin en fazla 40 başvuru yapabileceği süreçte, hizmet puanı üstünlüğü öne çıkıyor. İl içi atama başvurusu hakkında araştırmalar yoğunluk kazanırken, kontenjanlara yönelik detaylar da bir hayli sorgulanıyor. Yer değiştirmeyi düşünen öğretmenler ise '2019 tayin başvurusu nasıl ve nereden yapılır?' sorusuna cevap arıyor.

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU 2019

Haberimizin detaylarından, MEB ile 2019 il içi yer değiştirme ve atama başvurusu şartlarını öğrenebilir, merak ettiğiniz ayrıntıları bulabilirsiniz.

İşte o bilgiler;