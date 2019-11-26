Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı yapıyor! DİB açıktan öğretmen alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Şartlar neler?

Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatında görev yapmaları amacıyla öğretmen alımı yapılacağı duyuruldu. KPSS puan sırası esas alınarak yapılacak alım ilanının birtakım başvuru şartları bulunuyor. Adayların kılavuzu inceleyerek DİB öğretmen alımı başvuru şartları hakkında bilgi sahibi olmaları ve başvurularını buna göre gerçekleştirmeleri gerekiyor. İşte DİB öğretmen alımı başvuru tarihleri ve şartları…

DİB ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 04.12.2019–17.12.2019 tarihleri arasında (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru formunu dolduracaklar. Başvuru formunu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 04.12.2019–17.12.2019 tarihleri arasında saat 08.30- 16.30 arası şahsen müracaat edecekler.

Başvuru şartları, başvuru nereden ve nasıl yapılır, başvuru için gereken belgeler nelerdir konuları ilerleyen sayfalarda.