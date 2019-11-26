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personel alımı yapıyor! DİB açıktan öğretmen alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Şartlar neler?

Diyanet İşleri Bakanlığı personel alımı yapıyor. DİB, 2018 ve 2019 yıllarında yapılan KPSS sınavlarına girip baraj puanının üzerinde bir başarı elde eden kişiler arasından açıktan öğretmen alımı yapacağını ilan etti. Yayımlanan kılavuz aracılığıyla başvuru süreci ve şartları ile ilgili detayları adaylar ile paylaşan Diyanet İşleri Başkanlığının açık kadrolar için oluşturduğu personel alımı ilanına başvuruların ne zaman başlayacağı da merak ediliyor. İşte DİB açıktan öğretmen alımı ne zaman yapılacak sorusunun cevabı ile birlikte başvuru şartları ve başvuru sürecine dair diğer detaylar…

Giriş Tarihi: 26.11.2019 10:36
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı yapıyor! DİB açıktan öğretmen alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Şartlar neler?

Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatında görev yapmaları amacıyla öğretmen alımı yapılacağı duyuruldu. KPSS puan sırası esas alınarak yapılacak alım ilanının birtakım başvuru şartları bulunuyor. Adayların kılavuzu inceleyerek DİB öğretmen alımı başvuru şartları hakkında bilgi sahibi olmaları ve başvurularını buna göre gerçekleştirmeleri gerekiyor. İşte DİB öğretmen alımı başvuru tarihleri ve şartları…

DİB ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 04.12.2019–17.12.2019 tarihleri arasında (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru formunu dolduracaklar. Başvuru formunu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 04.12.2019–17.12.2019 tarihleri arasında saat 08.30- 16.30 arası şahsen müracaat edecekler.

Başvuru şartları, başvuru nereden ve nasıl yapılır, başvuru için gereken belgeler nelerdir konuları ilerleyen sayfalarda.

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Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı yapıyor! DİB açıktan öğretmen alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Şartlar neler?
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