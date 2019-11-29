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Son dakika: Öğretmenlere müjdesi! 'de yayımlandı!

Öğretmenlere son dakika müjdesi... Karar, 'de yayımlandı! Yeni ara tatil uygulamasının yürürlükte yer almaması dolayısıyla ortaya çıkan öğretmenlerin alamama durumu, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile çözüme kavuşturuldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ek ders kararı ile 2 hafta olan ücret sınırı 4 haftaya çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 29.11.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 10:47
Son dakika: Öğretmenlere müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı!

Milli Eğitim Bakanlığının bu yıl ilk kez başlattığı ara tatil uygulaması nedeniyle öğretmenlerin, ara tatillerdeki mesailer ve seminerlerde ek ders ücret alamama ihtimali ortaya çıkmıştı.

ÖĞRETMENLER HAFTADA 15 SAAT EK DERS ÜCRETİ ALIYORDU

Öğretmenler, ilgili mevzuata göre; öğretim yılı başına ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti alıyordu.

Söz konusu maddede yer alan 'iki hafta' ibaresi eski uygulamadaki iki tatil dönemi olan sömestr ve yaz tatilleri düşünülerek düzenlenmişti. Bu da yeni uygulamada öğretmenlerin ara tatil dönemlerindeki seminerlerden ek ders almalarını sınırlıyordu.

İlgili maddede yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve bu sınır iki haftadan dört haftaya çıkarıldı. Kararla birlikte öğretmenler ara tatillerdeki çalışmaları nedeniyle de ek ders alabilecek.

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Son dakika: Öğretmenlere müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı!
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