2020 Öğretmen atamaları ne zaman, hangi tarihlerde? MEB açıkladı: 2020 Öğretmen atama tarihleri burada!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2020 öğretmen atamaları ile ilgili konuya açıklık getirdi. Yaklaşık 500 bin adayın heyecanla aylardır beklediği açıklama internet üzerinden de araştırılmaya başlandı. Ayrıca Bakan Ziya Selçuk yaptığı açıklamada "Burada bazı branşlar, örneğin; edebiyat ile ilgili gerçekten az alım var. Edebiyat öğretmeni ile ilgili zamanında doyum fazlalaştığı için ihtiyacımız olmayan bir şeyi de almak istemiyoruz" ifadelerine de yer verdi. Peki, 2020 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Yeni yılda öğretmen atamaları hangi tarihlerde yapılacak? İşte MEB tarafından yapılan açıklama…

2020 ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

Öğretmen atama 2020 kontenjanları henüz belli olmadı. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamaları süresi içerisinde belli olur olmaz haberimizde de yer alacaktır. Ancak haberimizin devamından atama tarihlerine ve diğer tüm detaylara ulaşabilirsiniz...