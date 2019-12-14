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2020 ne zaman, hangi tarihlerde? açıkladı: burada!

2020 öğretmen ataması tarihi binlerce aday tarafından heyecanla araştırılmaya devam ediyor. Yaklaşık olarak 500 bin kişinin beklediği Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanmıştı. Ayrıca Selçuk yaptığı açıklamada "Bana kalsa ben '60 bin az, 80 bin olsun' derim. Biz şuna bakıyoruz; 'Hangi alanda, kaç öğretmen ihtiyacımız var' diye. Bunun da bir istatistiği var." Şeklinde ifadelerine de yer vermişti. Peki, 2020 ne zaman hangi tarihlerde yapılacak? açıkladı mı? Kontenjanlar belli oldu mu? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 14.12.2019 11:49 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 11:49
2020 Öğretmen atamaları ne zaman, hangi tarihlerde? MEB açıkladı: 2020 Öğretmen atama tarihleri burada!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2020 ile ilgili konuya açıklık getirdi. Yaklaşık 500 bin adayın heyecanla aylardır beklediği açıklama internet üzerinden de araştırılmaya başlandı. Ayrıca Bakan Ziya Selçuk yaptığı açıklamada "Burada bazı branşlar, örneğin; edebiyat ile ilgili gerçekten az alım var. Edebiyat öğretmeni ile ilgili zamanında doyum fazlalaştığı için ihtiyacımız olmayan bir şeyi de almak istemiyoruz" ifadelerine de yer verdi. Peki, 2020 yapılacak? Yeni yılda öğretmen atamaları hangi tarihlerde yapılacak? İşte tarafından yapılan açıklama…

2020 ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

Öğretmen atama 2020 kontenjanları henüz belli olmadı. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamaları süresi içerisinde belli olur olmaz haberimizde de yer alacaktır. Ancak haberimizin devamından atama tarihlerine ve diğer tüm detaylara ulaşabilirsiniz...

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2020 Öğretmen atamaları ne zaman, hangi tarihlerde? MEB açıkladı: 2020 Öğretmen atama tarihleri burada!
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