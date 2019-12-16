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yılında ne zaman yapılacak? ve tarihi belli oldu mu?

2020 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak sorusu binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan ve "Bana kalsa ben '60 bin az, 80 bin olsun' derim. Biz şuna bakıyoruz; 'Hangi alanda, kaç öğretmen ihtiyacımız var' diye. Bunun da bir istatistiği var." İfadelerine yer verdiği açıklamanın ardından konu netlik kazanmıştı. Peki, yaklaşık olarak 500 bin adayın heyecanla beklediği 2020 , hangi tarihlerde yapılacak? 2020 ve tarihleri belli oldu mu? İşte tüm detaylar ve yapılan açıklama…

Giriş Tarihi: 17.12.2019 01:10
Öğretmen atamaları 2020 yılında ne zaman yapılacak? Öğretmen atama kontenjanları ve tarihi belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2020 öğretmen atamaları tarihi ile ilgili konuya tam anlamıyla açıklık getirdi ve binlerce adaya müjdeyi verdi.. Yaklaşık 500 bin adayın heyecanla aylardır beklediği açıklama internet üzerinden de araştırılmaya başlandı. Ayrıca Bakan Ziya Selçuk yaptığı açıklamada "Burada bazı branşlar, örneğin; edebiyat ile ilgili gerçekten az alım var. Edebiyat öğretmeni ile ilgili zamanında doyum fazlalaştığı için ihtiyacımız olmayan bir şeyi de almak istemiyoruz" ifadelerine de yer verdi. Peki, 2020 yapılacak? Yeni yılda öğretmen atamaları hangi tarihlerde yapılacak? İşte MEB tarafından yapılan açıklama…

2020 ÖĞRETMEN ATAMALARI HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılacak olan açıklama ile 2020 ile ilgili konu netlik kazandı ve tüm adaylar heyecanla bekleyişe geçti. Haberimizin devamından diğer tüm detaylara ulaşabilirsiniz...

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Öğretmen atamaları 2020 yılında ne zaman yapılacak? Öğretmen atama kontenjanları ve tarihi belli oldu mu?
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