Sözleşmeli öğretmen atama başvuruları için sayılı günler kala binlerce adayın araştırma konusu haline gelen konuyla ilgili tüm detayları haberimizin içerisinde derledik. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada "Bana kalsa ben '60 bin az, 80 bin olsun' derim. Biz şuna bakıyoruz; 'Hangi alanda, kaç öğretmen ihtiyacımız var' ifadelerini kullanmıştı. Sonrasında ise 20 bin kişilik bir alım yapılacağı bilgisi verildi. Peki, Sözleşmeli öğretmen atama başvuruları ne zaman başlıyor? 2020 Öğretmen atamaları hangi tarihlerde yapılacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

2020 ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Binlerce kişinin uzun süredir heyecanla beklediği atama haberinin ardından son günlerde yoğun olarak araştırılan bu konu tamamen netleşmiş oldu. Haberimizin devamında 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizin devamında…

İşte detaylar…