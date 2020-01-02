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Sözleşmeli öğretmen atama başvuruları ne zaman başlıyor? hangi tarihlerde yapılacak?

Binlerce kişinin heyecanla beklediği için müjde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda verilmişti. Yeni yılda yapılacağı bildirilmişti. 2020 yılına giriş yaptığımız bu günlerde ise binlerce adayın araştırma konusu haline gelen konu ile ilgili tüm detayları başvuru tarihi ve şartları haberimizde derledik. Peki, 20 bin Sözleşmeli öğretmen atama başvuruları ne zaman başlıyor? 2020 Öğretmen atamaları hangi tarihlerde yapılacak? İşte konuyla ilgili bilinmesi gerekenler…

Giriş Tarihi: 2.1.2020 14:54
Sözleşmeli öğretmen atama başvuruları ne zaman başlıyor? 2020 Öğretmen atamaları hangi tarihlerde yapılacak?

Sözleşmeli öğretmen atama başvuruları için sayılı günler kala binlerce adayın araştırma konusu haline gelen konuyla ilgili tüm detayları haberimizin içerisinde derledik. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada "Bana kalsa ben '60 bin az, 80 bin olsun' derim. Biz şuna bakıyoruz; 'Hangi alanda, kaç öğretmen ihtiyacımız var' ifadelerini kullanmıştı. Sonrasında ise 20 bin kişilik bir alım yapılacağı bilgisi verildi. Peki, Sözleşmeli öğretmen atama başvuruları ne zaman başlıyor? hangi tarihlerde yapılacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

2020 ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Binlerce kişinin uzun süredir heyecanla beklediği atama haberinin ardından son günlerde yoğun olarak araştırılan bu konu tamamen netleşmiş oldu. Haberimizin devamında ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizin devamında…

İşte detaylar…

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Sözleşmeli öğretmen atama başvuruları ne zaman başlıyor? 2020 Öğretmen atamaları hangi tarihlerde yapılacak?
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