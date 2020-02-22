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20 bin öğretmen ek atama branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu? Öğretmen ek ataması başvuruları ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayında öğretmen ek atamaları hakkında müjdeyi verdi. Selçuk, 2020 yılında yapılması beklenen 20 bin öğretmen atamasına ek olarak 20 bin daha yapılacağını duyurdu. Durum böyle olunca da, yüz binlerce aday '20 bin ek öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjan bilgileri belli oldu mu?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Zira, branş dağılımı ve kontenjan dağılımı bilgileri büyük önem arz ediyor. Peki, 20 bin ek öğretmen ataması başvuru şartları neler? İşte, bazı bilgiler...

Giriş Tarihi: 22.2.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 22.2.2020 11:16 ABONE OL
20 bin öğretmen ek atama branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu? Öğretmen ek ataması başvuruları ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, AA Editör Masası'nda ek öğretmen atama müjdesini verdi. 2020 yılında planlanan 20 bin öğretmen atamasına ek olarak 20 bin daha planladıklarını duyuran Selçuk, toplamda 40 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Bilindiği gibi, şu an devam etmekte olan ve 18 Mart tarihinde sonuçlanması beklenen atama süreci bulunuyor.

20 BİN EK ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJAN BİLGİLERİ BELLİ OLDU MU?

Tam bu noktada, branş dağılımı ve kontenjan bilgileri en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Zira, öğretmen adayları için ek öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjan bilgileri önem arz ediyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, 20 bin ek öğretmen ataması başvuru şartları, branş dağılımı ve kontenjan bilgileri gibi birçok konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

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20 bin öğretmen ek atama branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu? Öğretmen ek ataması başvuruları ne zaman başlıyor?
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