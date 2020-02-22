20 bin öğretmen ek atama branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu? Öğretmen ek ataması başvuruları ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, AA Editör Masası'nda ek öğretmen atama müjdesini verdi. 2020 yılında planlanan 20 bin öğretmen atamasına ek olarak 20 bin daha öğretmen ataması planladıklarını duyuran Selçuk, toplamda 40 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Bilindiği gibi, şu an devam etmekte olan ve 18 Mart tarihinde sonuçlanması beklenen atama süreci bulunuyor.

20 BİN EK ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJAN BİLGİLERİ BELLİ OLDU MU?

Tam bu noktada, branş dağılımı ve kontenjan bilgileri en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Zira, öğretmen adayları için ek öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjan bilgileri önem arz ediyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, 20 bin ek öğretmen ataması başvuru şartları, branş dağılımı ve kontenjan bilgileri gibi birçok konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.